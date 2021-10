Il Covid infetta altri 154 toscani in 55 Comuni

I nuovi casi sono stati diagnosticati su quasi 20mila tamponi e il tasso di positività è sceso al 2,5% sulle prime diagnosi

FIRENZE — I tamponi processati in 24 ore triplicano ma il numero di nuovi casi di Covid cambia poco e questa è senza dubbio una buona notizia. Stiamo parlando delle 154 persone residenti in Toscana e infettate dal virus che sono state inserite nel nuovo bollettino della Regione.

I nuovi casi sono stati individuati processando 19.684 test e il tasso di positività sulle nuove diagnosi è sceso quindi di 2 punti al 2,5%.

I Comuni che nelle ultime 24 ore hanno registrato nuovi positivi sono in tutto 55. Li trovate nella tabella della Regione qui sotto, suddivisi fra le 3 Asl e in ordine decrescente in base all'incidenza.

Tabella Regione Toscana