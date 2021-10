La Toscana taglia il traguardo dell'80% di vaccinati

Sono oltre 2,9 milioni i toscani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Porte aperte negli hub fino al 15 Ottobre

FIRENZE — La Toscana ha tagliato il traguardo dell’80% della copertura vaccinale della popolazione contro il Covid. Il 73% ha finito il ciclo vaccinale e il 7% ha ricevuto la prima dose, secondo i dati della Fondazione indipendente Gimbe.

Su circa 3,6 milioni di residenti in Toscana, 2.948.431 hanno ricevuto la prima dose mentre 2.723.110 hanno completato il ciclo.

Per quanto riguarda le dosi somministrate rispetto a quelle ricevute dalla struttura del commissario per l'emergenza Figliuolo, la Toscana si piazza in prima posizione in Italia, dietro l'Emilia Romagna, con 5.464.830 dosi somministrate su 6.089.923 dosi consegnate, l'89,7% del totale.

Adesso la campagna vaccinale va avanti, e partiranno da lunedì 4 Ottobre anche le somministrazione della terza dose alle persone che rientrano nelle categorie indicate nell’ultima circolare ministeriale (ultra fragili, ospiti e personale delle Rsa, over80, operatori sanitari, socio-sanitari o assistenziali) e in contemporanea attraverso la possibilità, offerta alle persone di ogni età sopra i 12 anni, di accedere agli hub senza prenotazione, fino al 15 Ottobre, per ricevere la prima dose.

E' notizia di oggi che grazie alle vaccinazioni anti-Covid si è riaccesa la speranza di tornare a una vita normale e ci sono i primi segnali di rallentamento del disagio psichico causato dalla pandemia. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, promossa dall'OMS e dedicata alle disuguaglianze, la Società Italiana di Psichiatria ha sottolineato l'effetto psicologico positivo dell'immunizzazione.