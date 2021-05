Covid, in Toscana 21 ricoveri in più, 17 morti

Dopo la frenata dell'ultima settimana tornano a salire i ricoveri per Covid negli ospedali toscani. L'età media dei 730 nuovi casi è 42 anni

FIRENZE — La Toscana si appresta alla seconda settimana in zona gialla con un'incidenza settimanale del contagio scesa a 163 nuovi casi ogni centomila abitanti ma l'Rt sfiora la soglia 1 e, purtroppo, dopo alcuni giorni di diminuzione, nelle ultime 24 ore sono 19 i malati di Covid che hanno avuto necessità di ricovero in ospedale cosicché il totale è risalito a 1.546. In terapia intensiva ce sono 2 in più per un totale di 250 e la percentuale di posti letto di rianimazione occupati dai contagiati è sempre al 40% (la soglia limite è il 30%).

Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino regionale di oggi, nelle ultime 24 ore sono stati processati solo 14.933 tamponi, la metà rispetto a ieri ,e quindi anche i nuovi casi di Covid sono scesi a 730 ma il tasso di positività è balzato di nuovo al 12,8% sulle prime diagnosi (ieri era al 8,8%). L'età media è 42 anni.

Le persone complessivamente guarite sono 201.958, 822 in più rispetto a ieri, più 0,4%.

Non si ferma la lunga scia di morti per Covid: anche nel bollettino regionale di oggi sono 17, 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,6 anni residenti 12 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Siena.

Gli attualmente positivi sono 20.290 in calo rispetto a ieri. Oltre ai 1.546 ricoverati in ospedale ci sono altre 18.744 persone contagiate in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (128 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%).

Sono invece 32.468 (1.145 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 14.103, Nord Ovest 9.987, Sud Est 8.378).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 62.695 i casi complessivi ad oggi a Firenze (180 in più rispetto a ieri), 20.782 a Prato (80 in più), 21.457 a Pistoia (56 in più),

- 12.674 a Massa-Carrara (21 in più), 23.632 a Lucca (63 in più), 27.972 a Pisa (85 in più), 16.690 a Livorno (45 in più),

- 21.075 ad Arezzo (124 in più), 12.818 a Siena (42 in più), 8.117 a Grosseto (34 in più).

Sono 325 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 205 nella Nord Ovest, 200 nella Sud est.