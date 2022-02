In Toscana 13 morti e 3.050 nuovi casi di Covid

Salto in alto... nel basket, la schiacciata in volo di Tamberi all'All Star Game

Sono 61 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. L'età media dei 3.050 nuovi positivi è di 37 anni, 78 anni l'età media dei deceduti

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati tracciati 3.050 positivi in più rispetto a ieri, 1.174 confermati con tampone molecolare e 1.876 da test rapido antigenico.

Sono stati eseguiti 8.647 tamponi molecolari e 20.516 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,5% è risultato positivo. Sono invece 5.518 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo, di cui il 55,3% è risultato positivo.

Oggi si registrano 13 nuovi decessi, si tratta di 9 uomini e 4 donne con un'età media di 78 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 13 persone decedute sono: 4 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Lucca, 2 a Pisa, 5 a Livorno.

Gli attualmente positivi sono oggi 50.648, -7,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.021 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (5 in meno).

L'età media dei 3.050 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.021 (23 in meno rispetto a ieri, meno 2,2%), 61 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 7,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 774.906, 6.916 in più rispetto a ieri, più 0,9%.

Sono 1.007 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.261 nella Nord Ovest, 782 nella Sud Est.

Asl centro - 246.374 i casi complessivi ad oggi a Firenze (634 in più rispetto a ieri), 63.954 a Prato (161 in più), 70.398 a Pistoia (170 in più)

Asl nord ovest - 38.186 a Massa-Carrara (142 in più), 83.048 a Lucca (407 in più), 95.953 a Pisa (373 in più), 70.110 a Livorno (382 in più)

Asl sud est - 74.148 ad Arezzo (326 in più), 52.563 a Siena (228 in più), 39.045 a Grosseto (227 in più).

Complessivamente, 49.627 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.856 in meno rispetto a ieri, meno 7,2%). Sono 12.428 (263 in meno rispetto a ieri, meno 2,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 2.843, Nord Ovest 6.597, Sud Est 2.988).