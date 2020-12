In Toscana 18 vittime del Covid, 41 ricoverati in meno

I casi gravi in terapia intensiva scendono a 150. Il maggior numero di nuovi positivi sono stati individuati nelle province di Firenze e di Lucca

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte per Covid altre 18 persone, 10 uomini e otto donne, un numero inferiore rispetto ai 23 di ieri ma sempre molto elevato. L'età media delle nuove vittime è 77 anni. Il totale dei deceduti sale a 3.673.

I nuovi casi positivi sono invece in aumento: nel bollettino regionale di oggi sono 632 con un'età media di 46 anni e sono stati individuato analizzando 3.536 casi sospetti di cui è risultato positivo il 17,9%, percentuale più alta rispetto al 13,7 di ieri. Considerando anche i tamponi di controllo si arriva a 11.353 esami a cui si aggiungono 5.115 tamponi antigenici rapidi.

I guariti oggi sono 673 in più e gli attualmente positivi scendono a 9.678, di cui 988 ricoverati in ospedale (41 in meno rispetto a ieri ), di cui 150 in terapia intensiva 810 in meno).

Altre 8.690 persone contagiate sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (18 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 18.258 (810 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.475, Nord Ovest 10.019, Sud Est 3.764).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 33.537 i casi complessivi ad oggi a Firenze (172 in più rispetto a ieri), 10.413 a Prato (58 in più), 10.465 a Pistoia (52 in più),

- 7.670 a Massa-Carrara (40 in più), 12.546 a Lucca (81 in più), 16.733 a Pisa (72 in più), 8.636 a Livorno (54 in più),

- 10.621 ad Arezzo (59 in più), 4.959 a Siena (26 in più), 4.193 a Grosseto (18 in più).

Sono 294 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 235 nella Nord Ovest, 103 nella Sud est.