In Toscana 28 vittime del Covid e 1.177 nuovi casi

Calano ancora i ricoverati in ospedale nei reparti Covid nelle ultime 24 ore che raggiungono quota 1.974. Gli attualmente positivi oggi sono 27.912

FIRENZE — Nella Toscana che si appresta a tornare arancione da lunedì 12 Aprile, anche se con alcune zone in rosso, il Covid uccide altri 28 toscani e ne infetta 1.177.

I 1.177 nuovi casi di positività portano a 206.809 i casi di infezione dall'inizio dell'epidemia. Di questi, 1.135 sono stati confermati con tampone molecolare e 42 da test rapido antigenico. Il test processati in 24 ore sono stati complessivamente 25.690 e il tasso di positività sulle nuove diagnosi è sceso al 13%.

Sono 28 i nuovi decessi: 13 uomini e 15 donne con un'età media di 79,4 anni che portano il numero complessivo delle vittime a 5.632. Abitavano rispettivamente 11 sono in provincia di Firenze, 5 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Lucca, 2 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana.

I guariti oggi sono 1.397 e portano il totale a 174.442 (83,9% dei casi totali)

Gli attualmente positivi sono oggi 27.912. Di questi i ricoverati sono 1.974 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Altre 25.938 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (234 in meno rispetto a ieri). Sono invece 29.484 (1.653 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.313, Nord Ovest 11.677, Sud Est 6.494).

- 56.621 i casi complessivi ad oggi a Firenze (396 in più rispetto a ieri), 18.558 a Prato (108 in più), 19.558 a Pistoia (105 in più),

- 11.880 a Massa (40 in più), 21.662 a Lucca (86 in più), 25.785 a Pisa (118 in più), 15.417 a Livorno (76 in più),

- 19.098 ad Arezzo (106 in più), 11.410 a Siena (89 in più), 7.442 a Grosseto (53 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 643 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 286 nella Nord Ovest, 248 nella Sud est.