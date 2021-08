In Toscana 4 morti e 639 nuovi casi di Covid

«Italia apri la porta per noi, scusa: siamo senza mangiare e senza acqua…»

Sono morti altri 4 toscani positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari mentre sono stabili le terapie intensive

FIRENZE — Sono scesi ancora nelle ultime 24 ore i casi di positività al Coronavirus in Toscana: sono 639 rispetto ai 700 in più di ieri. Oggi sono stati eseguiti 8.068 tamponi molecolari e 5.476 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo.

L'età media dei 639 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 33% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 69,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Lucca, 1 a Arezzo.

Gli attualmente positivi sono oggi 12.265, -0,9% rispetto a ieri.

Complessivamente, 11.891 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (112 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%).

Sono 11.697 (41 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.171, Nord Ovest 5.976, Sud Est 1.550).

I ricoverati sono 374, salgono e sono 3 in più rispetto a ieri, di cui 41 stabili in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 246.518 (744 in più rispetto a ieri, più 0,3%).

Sono 319 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 206 nella Nord Ovest, 114 nella Sud est.

Asl Centro - Sono 73.639 i casi complessivi ad oggi a Firenze (166 in più rispetto a ieri), 24.255 a Prato (64 in più), 24.843 a Pistoia (81 in più)

Asl Nord Ovest - Sono 14.139 a Massa (21 in più), 27.434 a Lucca (66 in più), 31.634 a Pisa (59 in più), 19.586 a Livorno (68 in più)

Asl Sud Est - Sono 24.449 ad Arezzo (33 in più), 14.999 a Siena (46 in più), 10.224 a Grosseto (35 in più)

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.