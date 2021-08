In Toscana 6 morti per Covid e 844 nuovi contagi

Aumentano i nuovi positivi ed il tasso di positività. Ci sono 6 ricoverati in più nei reparti Covid. Si contano altri 6 morti: 3 uomini e 3 donne

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 844 toscani in più rispetto a ieri, quando la conta si era fermata a 675. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Oggi sono stati eseguiti 9.406 tamponi molecolari e 4.821 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 6.728 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,5% è risultato positivo.

In Toscana salgono così a 264.418 i casi di positività al Coronavirus. Degli 844 casi in più rispetto a ieri, 821 sono confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico.

Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 78 anni.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.320, +1,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 360 (6 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno).

Sono stati riscontrati 215 casi in provincia di Firenze, 71 in provincia di Livorno, 104 in provincia di Lucca, 77 in provincia di Prato, 96 in provincia di Pisa, 53 in provincia di Arezzo, 113 in quella di Pistoia, 31 a Grosseto, 36 in quella di Massa Carrara e per ultima Siena con 48 casi.

Qui sotto la tabella di riferimento per l'età dei nuovi casi

La Regione fa sapere che a causa problemi tecnici il bollettino odierno è in versione ridotta.