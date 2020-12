In Toscana il nuovo super laboratorio di analisi

Nel nuovo Corelab inaugurato a Careggi un sistema di analisi completamente automatizzato. Nessun operatore tocca le provette

FIRENZE — E' stato inaugurato all’ospedale di Careggi a Firenze il nuovo Corelab, primo laboratorio di analisi completamente automatizzato, fra i maggiori a livello europeo. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e la vicepresidente Stefania Saccardi. La struttura risultato della gara aggiudicata da Estar per i laboratori della Regione Toscana, comporta un investimento di 8 milioni di euro in 5 anni ed è fra i maggiori a livello europeo.

Si tratta, ha detto il presidente Giani, del "primo esempio in Italia di linea produttiva totalmente automatizzata. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato per poter portare a Careggi un Laboratorio dotato di un livello di automazione fra i pochi esempi in Europa. Oltre all’Assessore Bezzini è oggi presente a questa inaugurazione la Vicepresidente Stefania Saccardi che nella precedente Giunta ha dato il suo contributo per l’avvio di questa opera, insieme a tutti gli operatori di Careggi e a tutte le strutture tecniche coinvolte che ringrazio”, ha poi aggiunto Giani.

Il sistema automatizzato del Corelab dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, determinante anche nella diagnostica a supporto dei percorsi terapeutici dei pazienti Covid, è stato progettato per garantire i massimi standard di sicurezza fin dal momento del prelievo di sangue al piano terreno della struttura: le provette sono infatti inserite in un sistema di posta pneumatica che le porta direttamente al piano superiore dove si trovano gli strumenti di analisi e nessun operatore, da quel momento, le tocca più.