Irrompe urlando e getta il panico in farmacia

Panico in una farmacia di Firenze dove un uomo ha fatto irruzione urlando. Il personale ha allertato le forze dell'ordine che lo hanno bloccato

FIRENZE — Momenti di paura in una farmacia fiorentina dove un uomo ha fatto irruzione urlando e spaventato i presenti. L'uomo è stato bloccato e trasportato in ospedale.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio in via Pistoiese nella periferia del capoluogo toscano. L'uomo, 41 anni, ha fatto irruzione in farmacia urlando come un ossesso.

Il personale della farmacia ha dato l'allarme e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118.

L'uomo è stato bloccato e trasferito presso l'ospedale fiorentino di Careggi per accertamenti.