La Toscana ritorna arancione per un giorno

Usa, la telefonata in cui Trump chiede il ricalcolo dei voti in Georgia a suo favore

Si apre una nuova finestra nello spettro dei colori delle festività con un solo giorno in zona arancione seguiti da due di zona rossa per la Befana

FIRENZE — Dopo la zona rossa di Capodanno anche la Toscana torna in arancione per un giorno e poi gli ultimi due giorni del calendario dei divieti per le festività rossi il 5 e il 6 Gennaio.

I negozi quindi per un giorno riaprono fino alle 21, i centri commerciali devono stare chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Le attività di ristorazione sono sospese fatto salvo servizio a domicilio ed asporto fino alle 22.

Motivando il proprio spostamento per necessità legate a salute, lavoro, o per ricongiungimenti è possibile spostarsi uscendo dai confini comunali e regionali e tornare al proprio domicilio o residenza.

Non è possibile spostarsi tra regioni se non con l'autocertificazione ed un motivo valido. E' invece possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio comune ma solo tra le ore 5 e le 22, quando scatta il coprifuoco.

Restano validi gli spostamenti all'interno della propria regione per andare a visitare un parente o un amico presso un’abitazione privata, per una sola volta al giorno e al massimo in due, ad eccezioni dei minori di 14 anni. E' possibile anche spostarsi fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ma per una distanza non superiore a 30 chilometri ed evitando i capoluoghi di provincia.

Sono consentiti gli spostamenti nei comuni limitrofi per acquistare prodotti necessari o per convenienza economica, per usufruire di attività e servizi alla persona come parrucchieri, estetisti, carrozzieri, per andare a trovare i figli presso l’altro genitore, per coltivare i terreni e per accudire gli animali in allevamento.

È vietato andare nelle seconde case in un'altra regione.

L’attività motoria e sportiva è consentita all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.

Sono consentite le attività da parte di centri estetici ed esercizi di toelettatura degli animali, controllo faunistico ed attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.