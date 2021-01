Pioggia e neve tengono la Toscana sotto scacco

Covid-19, Crisanti si vaccina in diretta: «Fondamentale per bloccare il virus»

Il centro funzionale regionale ha emesso una estensione dell'allerta dovuta al maltempo, pioggia e neve sono previste anche nella giornata di domenica

FIRENZE — La Toscana resta sotto monitoraggio per il maltempo, l'allerta già in vigore è stata estesa fino alla mezzanotte di domenica 3 Gennaio, con codice giallo per pioggia e neve, per pioggia su tutta la regione, mentre la neve è attesa sule aree di nord-ovest di Lunigiana e Garfagnana.

Per domani gli esperti prevedono precipitazioni che tenderanno a interessare principalmente le province di Massa Carrara e Lucca. Occasionali rovesci o temporali potranno interessare l'Arcipelago.

Sono previste nevicate oltre 900-1000 metri in Appennino, in provincia di Massa Carrara e Lucca; domani deboli nevicate a quote di montagna, oltre 800 metri, possibili anche sull'Amiata oltre i 900 metri.

Confermato fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per vento. Venti di Scirocco soffieranno con raffiche fino a 90 chilometri orari su Arcipelago, costa centro-meridionale, rilievi di Amiata e colline Metallifere e zone sottovento all'Appennino. Domani venti meridionali con raffiche fino a 40-60 chilometri orari in particolare su costa, Arcipelago e zone sottovento all'Appennino. Mare molto mosso o localmente agitato al largo a sud dell'Elba. Domani molto mosso con tendenza ad attenuazione