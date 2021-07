La bella Italia di Mancini è tornata a Coverciano

Dopo la vittoria sul Belgio rientro nella notte a Peretola con i tifosi ad aspettare gli Azzurri. Prossima partita semifinale contro la Spagna - VIDEO

FIRENZE — La Nazionale italiana è rientrata intorno alle 3 a Firenze. Ad attenderla all'aeroporto di Peretola c'erano alcuni tifosi per festeggiare la bella vittoria ottenuta a Monaco di Baviera per 2-1 contro il Belgio.

Una vittoria che porta la squadra di Roberto Mancini alla fase finale di Euro 2020. Prossimo appuntamento martedì alle 21 allo stadio Wembley a Londra, contro la Spagna, per la semifinale.

Durante il volo di ritorno dalla Germania sono stati intonati cori per Leonardo Spinazzola (video qui sotto), l'esterno sinistro infortunatosi gravemente ieri sera, nel secondo tempo. Per lui si parla di possibile rottura del tendine di achille.

La Nazionale ha fatto ritorno al centro tecnico di Coverciano dove adesso ha tre giorni di tempo per preparare la sfida contro la Spagna di Luis Enrique, ex allenatore della Roma.

Intanto ieri sera i festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri si sono svolti in moltissime città italiane con gente in strada sulle auto e sugli scooter. A Firenze il palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, è stato illuminato con i colori verde, bianco e rosso.