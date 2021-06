I toscani dell'Italia a Euro 2020

Tutti condannati per l'omicidio di Desirée

Nella Nazionale di Mancini, che vince e gioca bene, ci sono tre giocatori nati in Toscana, ma molti hanno un legame con la regione

ROMA — Nell'Italia di Roberto Mancini che gioca bene e vince agli Europei di calcio ci sono tre atleti toscani.

Il torneo, in programma lo scorso anno ma rimandato a questo a causa della pandemia, si disputa in tutta Europa e la nazionale italiana ha disputato le prime tre partite del girone a Roma. Il nome, nonostante si giochi un anno dopo è rimasto Euro 2020.

Nel girone A la Nazionale ha ottenuto tre vittorie contro Turchia, Svizzera e Galles e ha raggiunto gli ottavi di finale della competizione.

Tra i tre toscani nella rosa dei 26 il più conosciuto e titolato è il capitano Giorgio Chiellini. Livornese, ma nato a Pisa, compirà 37 anni il 14 Agosto. Vanta 109 presenze in azzurro, che lo rendono il settimo giocatore con più partite di sempre. Con gli azzurri ha segnato anche 8 gol. Colonna della Nazionale e della Juventus, ha vinto nove scudetti. È cresciuto nel Livorno e ha giocato anche nella Fiorentina.

Chiellini in allenamento

Il secondo giocatore toscano è un altro atleta della Juventus, Federico Bernardeschi. Ha 27 anni, è di Carrara e nella squadra torinese negli ultimi due anni ha vissuto stagioni difficili, ma gode della fiducia di mister Mancini. In Nazionale ha 31 presenze e 6 gol. Con la Juve ha vinto tre scudetti. È cresciuto nella Fiorentina.

Federico Bernardeschi con la seconda maglia dell'Italia

Il terzo toscano è Giovanni Di Lorenzo, il meno conosciuto. È nato a Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Compirà 28 anni il 4 Agosto. È cresciuto nelle giovanili della Lucchese, dal 2004 al 2009. Gioca nel Napoli dal 2019 ma ha esordito in serie A con l'Empoli. In Nazionale conta 9 apparizioni.

Giovanni Di Lorenzo

Altri calciatori non toscani ma legati alla Toscana sono Federico Chiesa, cresciuto nella Fiorentina, Gaetano Castrovilli attualmente in viola, Leonardo Bonucci (ha giocato un anno a Pisa in serie B). Il ct Mancini è stato l'ultimo allenatore a vincere un trofeo con la Fiorentina: la coppa Italia 2000-01.