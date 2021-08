Non vaccinato il 67% dei ricoverati nella Toscana centrale

Lo ha reso noto la Asl Toscana centro: "Niente vaccino per la quasi totalità dei degenti per Covid con meno di 50 anni"

FIRENZE — Il 67% delle persone ricoverate per Covid negli ospedali della Asl Toscana centro non è vaccinato e un altro 12% ha ricevuto solo la prima dose.

I dati sono stati resi noti dalla stessa azienda sanitaria che ha sottolineato come la quasi totalità dei degenti con l'infezione da SarsCov2 con meno di 50 anni è risultato non vaccinato. Anche 5 dei 6 ricoverati attualmente in terapia intensiva non hanno ricevuto neppure una dose di siero anti-Covid.

"Questi dati sono coerenti con quanto registrato a livello nazionale dall'Istituto superiore di sanità - ha spiegato Francesco Cipriani, direttore del reparto di epidemiologia dell'Asl - La vaccinazione è l'arma più potente per contenere la diffusione dell'epidemia e soprattutto per ridurre al minimo i casi gravi che richiedono l'ospedalizzazione e le terapie intensive, per non parlare dei decessi, quasi scomparsi con la progressione della campagna vaccinale".

Negli ultimi giorni i ricoveri per Covid sono aumentati nei tre ospedali dell'Asl Toscana Centro attrezzati per questo tipo di malati, il Santa Maria Annunziata di Firenze, il Santo Stefano di Prato e il San Jacopo di Pistoia; la settimana scorsa è stata riattivata anche l'area Covid dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e due giorni fa quella dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze.

Ad oggi i ricoverati sono 146 di cui 120 in degenza ordinaria, 6 in terapia intensiva e 26 in una struttura per le cure intermedie.