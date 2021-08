Un nuovo decesso per Covid, 3 ricoverati in meno

Dopo molti giorni di incremento i degenti negli ospedali toscani scendono a 289. I nuovi casi positivi sono 774. La vittima è una donna di 88 anni

FIRENZE — Per la prima volta dopo molte settimane di incremento, negli ospedali diminuiscono i ricoverati in ospedale per Covid e scendono a 289, 3 in meno rispetto a ieri, 2 nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva. Si abbassa, seppure di poco, anche il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri da parte dei contagiati dal virus che scende al 5,09% nelle terapie intensive (i ricoverati oggi sono 29) e al 5,17% negli altri reparti (260 ricoverati).

Nel bollettino regionale sulla pandemia di oggi c'è anche un nuovo decesso, una signora di 88 anni che abitava a Pistoia. Il numero delle vittime del SarsCov2 dal Marzo scorso ad oggi sale a 6.938. Questa la distribuzione dei deceduti nelle province: 2.236 a Firenze, 605 a Prato, 637 a Pistoia, 528 a Massa Carrara, 670 a Lucca, 703 a Pisa, 418 a Livorno, 519 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto. Altre 91 persone sono morte per Covid sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio, oggi sono 774 a fronte di 6.798 tamponi su casi sospetti di cui l'11,4% è risultato positivo (ieri eravamo al 9,5%). Aggiungendo i tamponi di controllo si arriva a oltre 15mila test, in netto aumento rispetto a ieri. L'età media dei 774 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (il 27% ha meno di 20 anni, il 37% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, l'4% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 349 e raggiungono quota 240.471: rappresentano il 92,9% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 11.464, in aumento del 3,8% rispetto a ieri. Oltre ai 289 ricoverati ci sono altre 1.175 persone positive al tampone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (427 in più rispetto a ieri).

Sono invece 12.328 (256 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.692, Nord Ovest 5.993, Sud Est 1.643).

Di seguito i casi di positività dall'inizio dell'emergenza ripartiti nelle province (fra parentesi l'incremento odierno):

Asl Toscana Centro - Sono 71.887 i casi complessivi ad oggi a Firenze (216 in più rispetto a ieri), 23.698 a Prato (45 in più), 24.137 a Pistoia (48 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 13.853 a Massa (32 in più), 26.637 a Lucca (75 in più), 30.821 a Pisa (88 in più), 18.818 a Livorno (120 in più),

Asl Toscana Sud Est - 23.956 ad Arezzo (91 in più), 14.651 a Siena (24 in più), 9.860 a Grosseto (35 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscanama residenti in altre regioni.