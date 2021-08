In Toscana altre 80mila dosi di vaccino Pfizer

Le dosi sono già disponibili sul portale regionale delle prenotazioni. Somministrazioni dal 16 Agosto con richiamo un mese dopo

FIRENZE — Ad oggi in Italia hanno completato la vaccinazione contro il Covid 34 milioni e 800mila persone, corrispondenti al 64,56% della popolazione, su un totale di 72 milioni e 436mila somministrazioni.

In Toscana i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono invece 1.966.000 (è il 52%), con 4 milioni e 401mila dosi inoculate in tutto.

L'incidenza del contagio sul territorio regionale, arrivata ieri a 126 nuovi casi di infezione ogni 100mila abitanti, è la seconda più alta d'Italia dopo quella della Sicilia, ormai prossima alla zona gialla, e mai come in questa fase la Regione Toscana ritiene importante accellerare le somministrazioni del siero anti-Covid.

Il governatore Eugenio Giani ha reso noto che, da ieri, sono disponibili sul portale delle prenotazione (prenotavaccino.sanita.toscana.it) altre 80mila dosi di siero Pfizer. L'inoculazione della prima dose a coloro che si prenoteranno inizierà lunedì 16 Agosto e il richiamo sarà fissato 4 settimane dopo.

"Con queste nuove dosi e il camper che gira la costa per le vaccinazioni in spiaggia - ha scritto Giani sui social - entro la fine dell'estate tutte le persone che lo vorranno saranno vaccinate. Non ci sono più scuse per chi ancora non si è vaccinato".

Già. E chi sono quelli che ancora non si sono vaccinati in Toscana, neppure con la prima dose? Secondo i dati riportati sul sito governo.it, si tratta del 69% dei ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni, del 35% dei giovani fra i 29 e i 29 anni, del 38% delle persone fra i 39 e i 39 anni, del 32,5% della decade dei quarantenni, del 25% dei cinquantenni, del 19% dei sessantenni, del 10% dei settantenni, del 3% ultraottantenni.

Insomma, c'è ancora un bel po' di strada da fare per raggiungere l'immunità di gregge.