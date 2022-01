Ospedali saturi per Covid, Asl aumenta posti letto

Al via la rimodulazione dei posti letto per far fronte all'aumento dei ricoveri e alla saturazione dei reparti. Superati i 1.000 ricoverati in Toscana

FIRENZE — Gli ospedali toscani sono messi a dura prova dall'incremento dei contagi registrato da inizio anno, oggi la Toscana ha superato i 1.000 ricoverati tra terapie intensive e degenze ordinarie. Ad aumentare la pressione sugli ospedali sono anche i pazienti che vengono ricoverati per altre patologie e risultano positivi, pur se asintomatici, oltre ai contagi rilevati tra il personale ospedaliero.

La Asl Toscana Centro, tra Firenze, Empoli, Prato e Pistoia già da domani incrementerà la capacità di ricovero aggiungendo posti letto negli ospedali sia in degenza ordinaria che nei reparti di terapia intensiva e subintensiva e low care. Entro lunedì i posti letto Covid saranno aumentati di 73 unità per un totale di 590 unità rispetto alle attuali 517, riconvertendo aree assistenziali da dedicare ai pazienti affetti da Sars-Cov-2.

Diversi ospedali sono ormai saturi, data la coincidenza di molti ricoveri Covid e la contemporanea occupazione quasi totale di letti da parte di pazienti no Covid. L’organico, fra l’altro, in questi giorni è messo a dura prova da quarantene, positività, assenze per malattia e dalla mancanza di personale non vaccinato.

Questa è la situazione dei posti letto occupati negli ospedali della Toscana.

Nell'Asl Centro in degenza ordinaria si passa da 308 posti letto disponibili, al momento tutti occupati, a 346 posti in tutti gli ospedali dell’Azienda. Si tratta di 38 unità in più che interesseranno già da domani gli ospedali di area fiorentina con un incremento di 24 posti letto (per un totale di 158 posti disponibili) e di 14 posti letto in area pistoiese (per un totale di 68 posti letto disponibili).

Nelle terapie intensive dell’Azienda si aumenta di 7 unità per un totale di 32 posti letto intensivi(attualmente sono 25). Nello specifico saranno gli ospedali di Empoli e Prato ad aggiungere posti letto. Il San Giuseppe di Empoli riapre 6 posti letto Covid intensivi, dopo la chiusura del reparto nei mesi scorsi. Di un posto letto sarà aumentata la terapia intensiva del Santo Stefano di Prato che ha attualmente 10 posti letto. Niente cambia per i letti di sub intensiva che rimangono 2 in area fiorentina e 2 in area pistoiese.

Nelle Low Care l’altro incremento significativo: dagli attuali 180 posti disponibili si passa a 211 con un aumento di 28 unità che riguardano l’area di Firenze, di Empoli e di Prato. In area fiorentina si cresce di 4 posti letto (attualmente sono 106), a Empoli di 14 posti letto (attualmente sono 6) e a Prato di 10 (attualmente sono 45).

Anche la Asl Toscana sud est ha dato attuazione alla rimodulazione dei posti letto dedicati a pazienti che necessitano di assistenza nei setting di Cure Intermedie, con attivazione progressiva nei diversi ospedali della rete in ragione dell’andamento dei ricoveri ospedalieri nelle Aree Covid per acuti.

E' stato previsto che all’interno dell’Ospedale del Casentino vengano attivati, a partire da venerdì 7 Gennaio, alcuni posti letto di cure intermedie Covid. Inizialmente saranno messi a disposizione 10 letti, eventualmente ampliabili progressivamente fino ad un massimo di 20.

Con l'attivazione di questo nuovo setting si amplia la possibilità di gestire i percorsi dei pazienti Covid, che vedono l'Ospedale San Donato di Arezzo come riferimento unico per il ricovero dei malati con sintomi gravi ed acuti e gli ospedali della Fratta di Cortona e del Casentino ugualmente impegnati nel fronte delle cure intermedie Covid.