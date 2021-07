Solo 18mila over60 hanno prenotato il vaccino

In Toscana il 48% degli abitanti ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid ma mancano all'appello 157mila ultrasessantenni, i più vulnerabili

FIRENZE — Fino ad oggi sono 175.619 gli ultrasessantenni toscani non vaccinati contro il Covid-19 e di questi solo il 4%, cioè 18.691, hanno prenotato nelle prossime settimane la somministrazione del vaccino. Circa 157mila toscani di 60 anni o più, cioè i più vulnerabili dal Covid, rischiano di affrontare le prossime settimane senza copertura vaccinale.

I dati sono tratti dalla tabella diffusa dalla Regione Toscana e che potete vedere qui sotto.

Popolazione toscana over 12, vaccinazioni e prenotazioni

La popolazione toscana dai 12 anni in su è composta da 3 milioni e 337.050 persone e finora ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 65,84%.

Del restante 34,16% hanno prenotato la vaccinazione in 374.407 mentre altri 765.407 non hanno fissato il loro appuntamento sul portale regionale per la prenotazione dei vaccini.

Con le prenotazioni effettuate finora si può dire che i toscani già vaccinati o pronti a vaccinarsi sono il 70,1% dei 3 milioni e 668.333 di residenti.

Una buona notizia è quella che arriva dai ventenni, l'84% dei quali farà il vaccino nelle prossime settimane. La decade più pigra è quella dei trentenni, le cui prenotazioni sono ferme al 71%.

"In Toscana circa il 48% della popolazione ha già ricevuto la seconda dose di vaccino e il 63-64% la prima - ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani - Abbiamo eseguito circa 40mila vaccinazioni al giorno e stiamo proseguendo con lo stesso ritmo. Sono soddisfatto soprattutto della partecipazione dei giovani. E' la migliore risposta a chi ha protestato contro il grenn pass, mostrando un'irresponsabilità inaccettabile per chi vuole sentirsi parte di una comunità".