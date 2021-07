Covid, salgono a 18 i positivi al ritiro spirituale

Il gruppo è composto da 30 persone, fra cui minori e religiosi; quarantena per i 12 negativi al test, isolamento per i contagiati

ANGHIARI — Si amplia il focolaio di Covid scoppiato all'interno di un gruppo proveniente dall'Italia del nord che si è riunito in una struttura della Valtiberina per fare esercizi spirituali. Si tratta di una trentina di persone fra adulti, bambini e alcuni religiosi.

Dai 10 iniziali i positivi al virus sono diventati 18 e tutti sono stati presi in carico dall'Asl Toscana sud est e posti in isolamento in collaborazione con l'amministrazione comunale; i rimanenti 12, risultati negativi al tampone, sono invece in quarantena sempre sotto la sorveglianza dell'Asl.

Dagli accertamenti effettuati dai sanitari, nessuno del gruppo è entrato in contatto con residenti in Valtiberina e, non appena i sintomi del contagio si sono manifestato, è scattato l'isolamento volontario, poi confermato dall'Asl.

Il sindaco Alessandro Polcri ha dichiarato che la situazione è sotto controllo.