Temporali, domenica di allerta in Toscana

Previste forti precipitazioni con rischio di allagamenti, è la nuova allerta emessa dalla Protezione civile regionale riferita alle prossime ore

FIRENZE — La Toscana resta in allerta per il maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo con codice giallo per temporali forti e per rischio frane e allagamenti dalle 18 di oggi, sabato 13 Novembre, fino alla mezzanotte di domani, domenica 14 Novembre.

Nel dettaglio sono attese precipitazioni sulle zone costiere dal pomeriggio a tarda sera anche a carattere temporalesco localmente mentre in serata è prevista pioggia più abbondante sulla costa.

Domani sono attese piogge e temporali persistenti sulle zone occidentali anche di forte intensità in particolare sull'Arcipelago, costa centro-settentrionale e nord-ovest.

Previsti anche colpi di vento e possibilità di grandinate.