Il bel tempo si fa attendere, nuovi temporali

La settimana riparte con forti precipitazioni. Allerta meteo della Protezione civile valida per quasi tutto il territorio regionale

FIRENZE — Per lunedì 24 Maggio la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo per temporali e piogge valida per gran parte della regione, tranne la zona sud est.

Il bel tempo dunque si fa ancora attendere. Il peggioramento del meteo è atteso già nel corso della notte tra domenica e lunedì con precipitazioni che dalle zone occidentali si estenderanno rapidamente al resto della regione.

Nel corso della mattinata di lunedì intensificazione delle precipitazioni in particolare sulle zone di nord ovest.

Saranno possibili temporali, localmente forti e associati a colpi di vento e grandinate, più probabili sulle zone centro settentrionali e dalla tarda mattinata/primo pomeriggio.

Cumulati medi fino ad abbondanti sono attesi in Lunigiana, fino a significativi sulle altre zone centro settentrionali e in Arcipelago (con i cumulati maggiori su Garfagnana e Versilia). Precipitazioni non significative nel sud della Toscana.

I temporali saranno più probabili nella seconda parte della giornata.