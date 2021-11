Terza dose, hanno prenotato 22mila toscani over 40

Covid, Ricciardi: «Lockdown in Italia? Lo escludo, non ci sono le condizioni»

Il portale della Regione è attivo da ieri pomeriggio, per la terza inoculazione devono essere trascorsi 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale

FIRENZE — Sono già più di 22mila i cittadini toscani tra 40 e 59 anni che hanno prenotato sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home la somministrazione della terza dose di vaccino anti-covid.

Il portale per gli over 40 è stato aperto ieri pomeriggio e per ricevere la terza dose devono essere passati 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Le somministrazioni al momento sono previste dal 22 Novembre al 5 Dicembre utilizzando il vaccino Moderna.