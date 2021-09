Vaccini Covid, all'appello mancano 576mila toscani

Di questi, 218mila hanno più di 50 anni e appartengono alle fasce più a rischio. In Italia complessivamente gli over50 senza vaccino 3,4 milioni

FIRENZE — Continua la campagna vaccinale contro il Covid in Toscana e i giorni in cui si facevano le corse per prenotare il proprio turno sono un ricordo. Ma nonostante i camper vaccinali che battono a tappeto il territorio e la possibilità per alcune categorie di persone di presentarsi agli hub anche senza prenotazione c0è anche uno zoccolo duro di circa 576mila toscani dai 12 anni in su che ancora non hanno ricevuto, o non hanno voluto fare, nemmeno una dose di vaccino. E fra queste ce ne sono 218mila che hanno più di 50 anni e quindi appartengono a una fascia di età che più facilmente può sviluppare forme gravi o mortali dell'infezione.

Vediamo qual è la situazione dei toscani non vaccinati nelle varie fasce di età. I dati sono quelli pubblicati sul sito web del governo:

Over80: 6.954 equivalenti allo 0,15% del totale

70-79 anni: 37.765 (7.29% del totale)

60-69 anni: 63.206 (10,61%)

50-59 anni: 110.748 (15,56%)

40-49 anni: 122.166 (22% circa)

30-39 anni: 90.061 (22% circa)

20-29 anni: 59.625 (17% circa)

12-19 anni, 85.475 (31% circa).