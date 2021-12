​Vandali alle vetrine del famoso artista di strada

"Siena merita rispetto scemo" la scritta vergata con la vernice spray sulle vetrine dello studio fiorentino del noto street artist Clet Abraham

FIRENZE — I vandali hanno lasciato il segno sulle vetrine di un famoso studio dell'Oltrarno fiorentino, si tratta del laboratorio di Clet Abraham in San Niccolò. L'artista francese ha scelto di vivere e lavorare in Toscana ma è conosciuto in tutto il mondo.

"Al di là del fatto che Siena merita anche un rispetto intelligente, e non solo un rispetto scemo, oggi ho ricevuto una bella sorpresa per le feste" così, con la consueta ironia, l'artista Clet Abraham ha raccontato su Facebook di aver trovato stamani la vetrina del suo studio fiorentino vandalizzata con la scritta "Siena merita rispetto scemo" vergata con vernice spray di colore giallo.

Nei giorni scorsi un intervento di arte di strada sui cartelli stradali realizzato a Siena aveva suscitato polemiche nella città del Palio. La scritta comparsa stamani nell'atelier di Clet parrebbe riferirsi a questo: "Siena non ti preoccupare, io cerco di darti la parte più intelligente del mio rispetto, quello scemo lo lascio agli imbrattatori", ironizza l'artista.

Il francese Clet è popolare per le sue reinterpretazioni dei segnali stradali, aguzze e taglienti così come il modo in cui ha commentato il gesto subito: "Non credo che senza un 'regalo' come questo, che è comparso stamattina sulla porta dello studio, sarei riuscito così facilmente a dimostrare come sono proprio coloro che mi accusano di vandalismo a dimostrare l'atteggiamento più distruttivo e tossico. Suppongo credano nel rispetto come ad un luogo comune, una tradizione immutabile e a senso unico, rabbiosa, violenta e chiusa", commenta.