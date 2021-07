​Fedex assume i 100 facchini che erano in appalto

Darboe insegna l'inno della Roma ai bambini in Gambia

CALENZANO — Si è conclusa il 30 Giugno l’operazione di internalizzazione in una delle più grandi aziende multinazionali del mondo, Fedex Tnt, nella sede di Calenzano, che interessa più di 100 lavoratori operanti come facchini nel sito fiorentino. Tutti i lavoratori, da dipendenti di ditte in appalto, sono diventati dipendenti diretti di Fedex Tnt, mantenendo livelli ed anzianità maturate.

La Filt Cgil ha commentato “Un’operazione complessa che segna l’inizio di una nuova fase sindacale nella logistica. Da Firenze e dalla Toscana arriva una prima risposta importante per un cambio di passo che superi la destrutturazione del settore di questi ultimi vent’anni, tra appalti e false cooperative, portando diritti ai lavoratori, legalità e buona occupazione”

“E’ stata un’operazione molto complessa - ha detto Claudio Gani, funzionario Filt Cgil , che segna l’inizio di una nuova fase sindacale nella logistica. Un ringraziamento a tutti i lavoratori ed ai funzionari sindacali che hanno fermamente sostenuto il processo”.

Gabrio Guidotti, segretario della Filt Cgil Firenze-Prato-Pistoia, ha detto “Da Firenze a la Toscana arriva questa prima risposta importante per un cambio di passo che superi la destrutturazione del settore di questi ultimi vent’anni, tra appalti e false cooperative, portando diritti ai lavoratori, legalità e buona occupazione. Tutto ciò è stato reso possibile anche dal contratto di filiera della logistica recentemente rinnovato, unico nel suo genere, che rende il costo del lavoro uniforme tra tutti gli addetti, diretti o in appalto. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio del processo che dovrà portare ad altre internalizzazioni nel mondo della logistica, superando la frammentazione e raccogliendo le istanze dei lavoratori che in modo unito e consapevole sono stati parte attiva di questo importante risultato”.