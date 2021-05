Coppia in India, Giani chiama Simonetta e poi Di Maio

​Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato con Simonetta Filippini ed ha poi contattato il ministro Di Maio alla Farnesina

FIRENZE — Simonetta Filippini ha ricevuto la telefonata del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha poi contattato il ministro Luigi Di Maio, alla Farnesina.

Simonetta è stata contatta mentre si trova ricoverata in un albergo sanitario di New Delhi “Ho voluto parlare direttamente con Simonetta per sincerarmi della sua condizioni - ha detto il presidente Giani - e mi sono poi sentito con il ministro Di Maio. Anche la Farnesina si sta interessando al caso”. La telefonata tra il presidente Giani e la donna è stata lunga. La paura è che, se le condizioni peggiorano, la donna di 45 anni potrebbe finire in ospedale. “Lo sforzo, condiviso, che proviamo a mettere in campo è quello di agevolare il rientro di Simonetta in Toscana, per essere curata qui” ha concluso Giani.

La coppia di Campi Bisenzio è bloccata in India dove si era recata per adottare una bambina, poi la positività della donna e l'aggravamento delle condizioni di salute hanno impedito il rientro in Italia.

I genitori di Simonetta avevano chiesto un intervento del Ministero degli Esteri per organizzare il rientro con un volo militare. Poi è scattata anche una petizione online per il rimpatrio.

A New Delhi ci sarebbero altri 22 italiani affetti da Covid e impossibilitati a partire e ulteriori 70 in tutto il paese. E’ stata attivata anche la Croce Rossa internazionale.