Incendio tra i palazzi, paura e traffico in tilt

Una densa nube di fumo si è alzata tra le abitazioni, la gente si è riversata in strada e la polizia ha sbarrato le vie di accesso al quartiere

FIRENZE — Momenti di paura a San Jacopino per un incendio che sarebbe divampato nell'interno di uno stabile di via Tozzetti. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte.

L'allarme è scattato attorno alle 18 e molti residenti si sono riversati in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato l'accesso libero alla zona dell'incendio passando da via Pacini.

A quanto si apprende le fiamme sarebbero partite dal rogo che ha interessato alcuni motorini parcheggiati nell'interno di uno stabile.

Le vie di del quartiere sono state sbarrate dalle auto della polizia ed il traffico è stato deviato sulle strade parallele alla via Tozzetti.

Sul posto anche il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino che ha rilanciato l'allerta attraverso il Gruppo Whatsapp.

Indagini in corso sulle cause del rogo.