Il calcio piange il mediano Leone di Ibrox

È morto all'età di 89 anni Claudio Rimbaldo. Con la squadra della Fiorentina è stato tra i vincitori della storica Coppa delle Coppe 1960-1961

FIRENZE — Lutto nel calcio e in casa viola per la scomparsa a 89 anni di Claudio Rimbaldo. Una vita da mediano per lui che con la squadra della Fiorentina vinse la storica Coppa delle Coppe 1960-1961.

Lo ricorda proprio la società attraverso i suoi canali social: "La Fiorentina piange la scomparsa di Claudio Rimbaldo, mediano viola dal '59 al '63, vincitore della Coppa delle Coppe e della Coppa Italia, con oltre 66 presenze in maglia gigliata".

Le esequie sono previste nella chiesa di Santa Maria a Coverciano per la giornata di domani, lunedì 10 Gennaio, alle 15.