Pieraccioni pronto al ciak, set anche in Toscana

Primo ciak il 14 Giugno e riprese sino ad Agosto per il nuovo film interpretato e diretto dal regista toscano con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte

FIRENZE — Leonardo Pieraccioni batterà il primo ciak de "Il sesso degli angeli" a Roma lunedì 14 Giugno, ad annunciarlo è stato lo stesso regista e attore toscano. I set per le riprese saranno nel Lazio, in Toscana e in Svizzera. Sono tre le settimane di riprese previste a Firenze.

Pieraccioni è affiancato da Sabrina Ferilli, già partner del regista toscano Francesco Nuti ne Il signor quindicipalle, e da Marcello Fonte ma non mancherà il fedelissimo Massimo Ceccherini.

"Con la super Ferilli e il super Fonte si rilegge il copione e lunedì s’attacca!" ha annunciato il regista.

Il film che Pieraccioni ha scritto durante la pandemia, spolverando tutta casa come ha mostrato su Instagram, lo vede interpretare per la prima volta il ruolo di un prete, Don Simone alle prese con la crisi di fede della generazione digitale e la crisi economica della Chiesa.

Come spesso accade nelle pellicole di Pieraccioni interviene l'imprevisto, il fulmine che scatena gli eventi è una eredità.

"Sono don Simone, un prete di strada, con una chiesetta sempre in difficoltà, ma che finalmente riceve da un eccentrico zio una curiosa eredità in Svizzera. Arrivato a Lugano, don Simone scoprirà che ha ereditato un avviatissimo... bordello!" racconta Pieraccioni.