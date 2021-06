Lancio di uova contro la sede Pd Toscana a Firenze

Le vetrate della sede regionale del partito democratico imbrattate da un lancio di uova, questo quanto trovato e denunciato dalla segreteria toscana

FIRENZE — Vetrate imbrattate da un lancio di uova, la segreteria toscana del Partito Democratico ha denunciato sui social l'atto vandalico messo a segno contro la sede regionale e provinciale del Pd, in via Forlanini, a Firenze.

"Per chi vuole esprimere civilmente le proprie posizioni, anche diverse dalle nostre, il partito è aperto. C'è invece chi si ferma con un gesto vandalico alla porta: ieri pomeriggio abbiamo trovato la vetrata della nostra sede imbrattata dal lancio di uova. Un gesto contro la nostra comunità, fatta di iscritti e persone democratiche, che condanniamo fermamente" è quanto denunciato su Facebook dalla segretaria toscana, Simona Bonafè.

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, è intervenuto così sull'accaduto "Lanciare le uova contro la sede del Pd Toscana non è una critica né dissenso, è solo violenza e vandalismo. Il Pd è un partito aperto che ascolta e si confronta con tutti, ma di fronte a certi gesti non c'è nulla da discutere. Un abbraccio alla segreteria Simona Bonafè e a tutto il Pd Toscana: chiunque sia stato sappia che continueremo a lavorare e impegnarci come e più di prima".