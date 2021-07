Focolaio Covid dopo il matrimonio con 100 invitati

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

Invitati anche dalla Toscana per le nozze in Umbria, dopo l'allarme è scattato lo screening di massa. Tra i positivi un vaccinato con doppia dose

PERUGIA — E' scattato l'allarme Covid dopo un matrimonio con oltre 100 invitati a Gualdo Tadino, in Umbria. I partecipanti alle nozze provenivano anche da Toscana e Marche. Per adesso a risultare positive 9 persone che vivono in Umbria ma si aspettano anche le risposte dalle Asl toscane e marchigiane.



Dalle indagini sanitarie svolte è emerso che tra i 9 positivi solo uno ha completato il ciclo di vaccinazione e risulta essere asintomatico, altri

due hanno ricevuto solo la prima dose, gli altri non risultano vaccinati.

Attualmente tutti sono in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio. Tutti i partecipanti sono stati posti in isolamento fiduciario, lo screening terminerà lunedì e martedì.

Presente alle nozze anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti che ha celebrato il matrimonio civile.

"Ho celebrato personalmente il rito civile in sala consiliare rispettando tutte le disposizioni di prevenzione, sia in tema di distanziamento sociale che di dispositivi di sicurezza individuale e seppur non espressamente prescritto, visto che non ho partecipato al banchetto e non essendo in isolamento fiduciario, effettuerò lo stesso anche io un tampone molecolare" ha scritto il sindaco sui social.