Crollo del ponte Morandi, l'Italia ricorda le 43 vittime

Ponte di Genova, Cartabia: «Non c'è mai stato il rischio di prescrizione per il processo»

Fra le persone che persero la vita ci sono due coppie che abitavano a Firenze e ad Arezzo. A tre anni dal disastro i familiari chiedono giustizia

GENOVA — Sono passati tre dalla tragedia e Genova e l'Italia intera ricordano oggi il disastroso crollo del ponte Morandi in cui persero la vita 43 persone.

Alla cerimonia hanno partecipato le istituzioni locali, il comitato dei familiari delle vittime e il premier Giuseppe Conte. Momenti di grande commozione nel momento in cui è stato proiettato il video "Per non dimenticare" con i volti, i nomi e le età delle vittime.

Fra queste ci sono due giovani coppie che abitavano in Toscana: Alberto Fanfani, 32 anni, anestesista di origine fiorentina che lavorava a Pisa; la fidanzata di Fanfani, Marta Danisi, 29 anni, originaria di Sant'Agata di Militello in provincia di Messina e infermiera ad Alessandria; il giovane di origine peruviana Carlo Erazzo Trujillio, 27 anni, residente vicino ad Arezzo e la sua fidanzata Stella Boccia, 24 anni, che lavorava in un negozio di abbigliamento.

Qui sotto il video della commemroazione postato oggi su Facebook dal Comune di Genova.