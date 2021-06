Travolto dal trattore, muore un uomo

Incidente sul lavoro nelle campagne del Chianti. Sul posto i soccorritori del 118, l'elisoccorso Pegaso, i carabinieri e gli ispettori Asl

GREVE IN CHIANTI — Secondo incidente sul lavoro in Toscana in questo sabato, nel primo un uomo ha rischiato l'amputazione di un arto mentre in questo una persona ha perso la vita.

Si tratta di un uomo di 59 anni che ha avuto un incidente mortale mentre stava lavorando con il trattore nelle campagne del Chianti, in località Uzzano.

A quanto si apprende l'uomo è stato travolto dal mezzo agricolo in modo fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, l'elisoccorso Pegaso, i carabinieri e gli ispettori Asl.