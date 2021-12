Una fucilata al piede durante la battuta di caccia

Drammatico incidente di caccia nei boschi della Toscana nel giorno di Santo Stefano. Il cacciatore è stato raggiunto con l'aiuto dell'elisoccorso

GROSSETO — Ha colpito il suo piede con una fucilata mentre si trovava a caccia nei boschi di Magliano, in provincia di Grosseto. E' quanto accaduto ad un cacciatore di 48 anni che è stato soccorso dal 118 e non sarebbe in pericolo di vita.

Si è alzato in volo l'elisoccorso Pegaso che dopo essere atterrato in zona ha caricato il cacciatore ferito e lo ha trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Orbetello che hanno effettuato i rilevamenti del caso. A quanto si apprende l'uomo avrebbe fatto tutto da solo.