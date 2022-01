Il cane la fece cadere e lei morì, condannato il proprietario

La vittima aveva 84 anni. A processo anche 4 medici accusati di non aver compreso la gravità delle condizioni dell'anziana signora

FIRENZE — Due mesi e venti giorni di carcere è la condanna inflitta al proprietario del cane che, il 14 Marzo 2019, sfuggito al controllo del suo padrone, provocò la caduta di una donna di 84 anni che poi non sopravvisse ai traumi riportati alla testa, a un femore e a un polso.

Il proprietario dell'animale ha patteggiato la pena.

Inizierà invece il 14 Marzo il processo a carico di 4 medici, 3 in servizio all'ospedale di Ponte a Niccheri e uno a Careggi, accusati di non aver correttamente valutato le condizioni dell'anziana quando arrivò al pronto soccorso, con particolare riferimento al trauma riportato alla testa. La donna fu infatti inizialmente ricoverata in ortopedia e solo successivamente fu portata in sala operatoria per l'ematoma subdurale al cranio. Un intervento troppo tardivo.