Il Consiglio regionale dedica l'8 Marzo alle donne ucraine

Presente all'evento Oxana Polataitchouk, assistente del Consolato ucraino. Premiate 8 donne toscane per l0impegno a favore della collettività

FIRENZE — Rispondendo all’appello lanciato dalla giornalista ucraina Iryna Guley, che dal 26 febbraio scorso vive in clandestinità per motivi di sicurezza, il Consiglio regionale della Toscana ha dedicato alle donne ucraine l'evento dedicato all'8 Marzo realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale diretto da Ernesto Pellecchia, il Gruppo Editoriale Nazionale, La Nazione e il portale Luce!.

Ha preso parte all'evento Oxana Polataitchouk, assistente al consolato di Ucraina a Firenze, in simbolica rappresentanza delle donne ucraine che stanno vivendo un momento drammatico e in molti casi sono in fuga dal loro paese in cerca di salvezza separandosi da mariti e figli.

Durante la manifestazione l'attrice Gaia Nanni e la giornalista Letizia Cini hanno premiato 8 donne toscane per l'impegno, i risultati raggiunti, le battaglie a favore della collettività: l’immunologa Chiara Azzari, l’archeologa Elena Sorge, le atlete Elena Pietrini e Francesca Baroni, le attiviste Laura Sparavigna e Lucrezia lurlaro, la chirurga Manuela Roncella e 6 lavoratrici dell’Ortofrutticola del Mugello, in rappresentanza di tutte le altre.

Sul palco si sono poi avvicendate le testimonianze di Simone Terreni e Federica Granai, l’imprenditore e la giovane dipendente da lui assunta durante la gravidanza.

Nel corso dell’evento è statp presentato anche il report curato da Irpet Divari di genere in Toscana, voluto dalla commissione regionale per le Pari opportunità presieduta da Francesca Basanieri, con il contributo del Consiglio regionale.

In platea le classi di vari istituti superiori della regione e i ragazzi della Consulta regionale.

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo

Il pubblico presente all'evento