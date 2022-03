Imprese al femminile, in Toscana sono il 23%

A Irpin, dove le bombe hanno ucciso la mamma con i suoi bambini: per strada restano i loro bagagli

Meno di un'azienda su quattro della regione ha a capo una donna o una prevalenza femminile. La media nazionale si ferma al 22 per cento

FIRENZE — Le imprese al femminile - ditte individuali con titolare donna, società in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o, ancora, la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne - in Toscana sono il 23% del totale. Si tratta di un dato leggermente superiore alla media nazionale, che si attesta al 22%, ma inferiore alle regioni che guidano la classifica con il 25% di imprese al femminile (Basilicata, Molise, Umbria).

Percentuale che aumenta in alcuni settori: 40% nel comparto dei lavori domestici, 38% nella sanità, al 31% nei servizi di alloggio e ristorazione, 28% nel campo dell'istruzione.

Ii dati sono stati pubblicati da Crif, con uno studio elaborato in occasione della festa dell'8 Marzo. Per Crif si tratta di un "gender gap" che potrebbe essere ridotto con i finanziamenti previsti dal Pnrr.

"L’investimento 1.2 dedicato alla Creazione di imprese femminili previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - è stato ricordato in proposito - si prefigge di sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile, quali ad esempio la digitalizzazione delle linee di produzione, il passaggio all’energia verde, ecc."