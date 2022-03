In Italia 14mila profughi ucraini e il flusso aumenta

Si moltiplicano le iniziative di accoglienza e di solidarietà. In Toscana manifestazioni per la pace a Firenze, S.Anna di Stazzema e in altre località

ROMA — La Russia continua a lanciare bombe sull'Ucraina, impedendo l'evacuazione dei civili e seminando morte e terrore. L'Onu ha quantificato in un milione e mezzo i profughi in fuga dal Paese ma ci sono ancora centinaia di migliaia di persone bloccate nelle città sotto assedio.

Tutte le regioni italiane, Toscana compresa, sono al lavoro per accogliere i rifugiati. Il flusso degli arrivi è in continuo aumento, nelle ultime 24 ore sono stati oltre tremila. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, alle 8 di stamattina i profughi accolti in Italia erano 14.237: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 fra bambini e adolescenti. Le principali destinazioni sono Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia. Decine di persone sono arrivate anche in Toscana dove proseguono le iniziative di accoglienza, raccolta di fondi e di generi di prima necessità e le manifestazione per la pace.

Sant'Anna di Stazzema, teatro della strage nazifascosta del 12 Agosto 1944, ha lanciato oggi un messaggio contro la guerra in Ucraina con una passeggiata fino al monumento delle vittime a cui hanno partecipato 250 persone. Intorno all'ossario è stato appoggiato un drappo chiamato Il Tappeto del mondo come segnale di distensione e di pace. Manifestazioni analoghe si sono svolte in altre luoghi italiani della memoria come Marzabotto dove mille persone hanno marciato per la pace.

Un messaggio contro la guerra è apparso anche sulla spiaggia di Lido di Camaiore su iniziativa dell'Associazione Balneari: le parole "No war" sono state scritte sulla sabbia disponendo gli ombrelloni in modo che la loro ombra componesse la scritta. Il messaggio, a carattere cubitali, apparirà nelle riprese aeree della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, in programma per domani sul lungomare del Lido.

Foto Associazione Balneari Lido di Camaiore

A Firenze la copia del David di Michelangelo è stato coperta da un drappo nero (per leggere l'articolo collegato clicca qui).