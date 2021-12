Il Covid azzanna, 28mila nuovi positivi in Italia

Un incremento così alto in 24 ore non si registrava dalla fine del Novembre 2020. Il tasso di positività sale al 4,7%. Le vittime sono 120

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono 28.632 i nuovi casi di Covid diagnosticati in Italia, a fronte di 669mila tamponi molecolari. Ieri erano stati 26mila ed era dal 29 Novembre 2020 che nel bollettino nazionale non si vedevano numeri di questa portata (quel giorno i nuovi casi firono 28mila). Le nuove vittime invece sono 120, in linea con i dati degli ultimi giorni ma il 29 Novembre del 2020 furono 822, un numero drammaticamente più elevato.

I guariti oggi sono 14.457 mentre crescono i ricoverati per Covid in ospedale: i pazienti in terapia intensiva sono oggi 923, 6 in più, mentre nei reparti ordinari sono 7.520, 182 in più.

Le regioni che hanno registrato gli incrementi maggiori di nuovi casi sono il Veneto (5.590 a fronte di 146.245 tamponi) e la Lombardia (5.527 a fronte di 108.111 tamponi).

