La copertura cede sotto i suoi piedi e l'operaio cade giù

E' successo in un capannone della periferia est. L'uomo doveva rimuovere alcuni pannelli di cemento-amianto. Improvvisamente il crollo

FIRENZE — Un altro ferito grave sul lavoro, l'ennesimo di un periodo particolarmente drammatico in Toscana sul fronte della sicurezza. Il protagonista dell'incidente di oggi è un operaio di 41 anni, salito sulla copertura di un capannone di via Pratese per rimuovere alcuni pannelli in vetro-cemento.

A un certo punto la struttura ha ceduto e lui è caduto giù. Un volo di circa 2 metri che gli è costato un trauma cranico e il trasporto urgente in ospedale dove poi è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le forze dell'ordine e gli addetti della Asl per individuare le cause del crollo ed eventuali responsabilità.