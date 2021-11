In Italia 13.764 positivi al Covid e 71 vittime

I nuovi casi di contagio sono stati individuati a fronte di 649mila tamponi. Aumentano i ricoverati in ospedale, anche in terapia intensiva

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in Italia 13.764 nuovi positivi al Covid, in crescita di circa 1.300 unità rispetto a ieri. I nuovi casi sono stati individuati processando un numero molto elevato di test, 649.998 contro i 562mila di ieri. Il tasso di positività è sceso leggermente al 2,1. Sono invece le 71 vittime, in diminuzione rispetto alle 85 di 24 ore fa.

Gli attualmente positivi in Italia sono 166.598, in crescita di 7.281 unità. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4689, 60 più di ieri, quelli in terapia intensiva 588, 15 in più.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi positivi sono la Lombardia (2.302 a fronte di 143.541 tamponi) e il Veneto (2.066 a fronte di 122.438 tamponi).

Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni.

Tabella Ministero della salute