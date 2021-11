Prenotazioni aperte per le terze dosi di vaccino dopo 5 mesi

Grande attenzione per la pattuglia BT e quel cellulare che non smette di squillare

Attivate sul portale regionale le prenotazioni per la somministrazione della dose di rinforzo a 5 mesi dal completamento del ciclo primario

FIRENZE — A partire dalle 16 di oggi i toscani che rientrano nelle categorie per le quali la dose di rinforzo del vaccino anti-Covid è già raccomandata, in pratica coloro che hanno dai 40 anni in su, possono prenotare la somministrazione sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it .

L'unica condizione è che siano trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione (2 dosi per i sieri Pfizer, Moderna e AstraZeneca, 1 per quello di Johnson & Johnson). Finora l'intervallo era di 6 mesi ma, per meglio fronteggiare la quarta ondata della pandemia, il Ministero della salute ha emanato una nuova circolare che anticipa di 30 giorni l'iniezione della dose di rafforzamento (detta anche booster).

Sempre a partire da oggi il portale regionale consentirà di effettuare anche le prenotazioni last minute, ogni giorno dalle ore 19 alle 23.59, per ricevere la somministrazione entro le 24 ore successive.

I vaccini utilizzati saranno solo quelli a mRna, quindi Pfizer e Moderna, in quest'ultimo caso con la dose dimezzata, come da indicazioni della casa produttrice: il vaccino Moderna contiene una quantità molto elevata di principio attivo e per la terza dose ne basta la metà rispetto al siero Pfizer.

“Questo provvedimento del Governo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto - commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - L’andamento della curva epidemiologica di questi ultimi giorni ci impone la massima prudenza e la maggiore protezione possibile, anche se lo scenario che viviamo oggi non è indubbiamente paragonabile a quello dello stesso periodo di un anno fa. La Regione e tutto il sistema sanitario hanno risposto prontamente nel dare seguito alle nuove indicazioni sulla dose booster a 5 mesi, anche attraverso una tempestiva riprogrammazione del sistema regionale di prenotazione e dell’offerta vaccinale. Non solo. Riattiveremo già da stasera anche la modalità del last minute, per consentire a chiunque ne abbia i requisiti di prenotare i posti rimasti vuoti per il giorno dopo. Non mi stancherò di ripetere che il vaccino è, al momento, l’arma più efficace che abbiamo contro il virus e le sue continue mutazioni. Rinnovo l’invito a chi non l’avesse ancora fatto a vaccinarsi e a chi ha completato il ciclo vaccinale a fare anche la terza dose. Ne va della nostra salute e dei nostri stili di vita”.