Covid, ok alla terza dose di vaccino dopo 5 mesi

L'Aifa ha dato parere favorevole all'anticipazione "in un'ottica di massima precauzione". Speranza: "La dose di richiamo è cruciale"

ROMA — Il comitato tecnico scientifico dell'Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della dose di rinforzo del vaccino anti-Covid dopo 5 mesi dalla somministrazione del completamento del ciclo vaccinale (quindi 2 dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca e 1 per il siero Johnson&Johnson). Attualmente l'intervallo è fissato in 6 mesi.

Il parere positivo è stato rilasciato in "un'ottica di massima precauzione", considerando che la circolazione del virus è aumentata e alla luce di quanto stabilito in altri Paesi.

Finora in Toscana sono state somministrate 342.870 terze dosi, di cui 6.000 nella sola giornata di oggi a persone dai 40 anni in su.

