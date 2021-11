In Toscana 303 ricoverati per Covid, altri 4 morti

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 370 in più. Sul territorio regionale quasi 8.200 positivi. L'incidenza settimanale di nuovi casi sale a 76

FIRENZE — La Toscana è fra le 8 regioni italiane italiane in cui sta crescendo il tasso di occupazione di posti letto nei reparti Covid ordinari, arrivata all'8% (quindi molto al di sotto della soglia di sicurezza del 15%). Le altre sono Calabria, Marche, Puglia, Piemonte, Umbria, Sardegna e Provincia autonoma di Bolzano che ha anche il record dell'incidenza settimanale di nuovi casi 416 ogni 100mila abitanti. La Toscana invece una delle grandi regioni con l'incidenza settimanale più bassa: 76 nuovi casi ogni 100mila abitanti, in lieve crescita rispetto a venerdì scorso, con appena l'1,5% di contagiati in più rispetto alla settimana prima.

L'effetto vaccino è vistoso: un anno fa, i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani erano complessivamente 2.128 mentre oggi sono solo 303.

Per quanto riguarda il bollettino oggi, i nuovi casi di infezione sono 370 a fronte di quasi 39mila test. L'età media è di 39 anni circa (il 30% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

Si sono verificati anche 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 87,8 anni che abitavano rispettivamente 2 a Pisa, 1 a Siena e 1 a Grosseto. Il totale dlele vittime sale a 7.379.

I guariti sono invece 307 in più per un totale di 282.523 persone, il 94,8% dei casi totali.

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi sono oggi 8.184, in crescita dello 0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 303 (4 in più rispetto a ieri), di cui 45 in terapia intensiva (1 in più).

Altre 7.881 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (55 in più rispetto a ieri).

Crescono dell'11% le persone in isolamento dopo un contatto con i contagiati: oggi sono 16.765, 1.405 in più rispetto a ieri. Questa la loro distribuzione nelle 3 aziende sanitarie: Asl Toscana Centro 5.613, Nord Ovest 6.553, Sud Est 4.599.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 82.420 i casi complessivi ad oggi a Firenze (74 in più rispetto a ieri), 27.231 a Prato (24 in più), 28.239 a Pistoia (46 in più),

- 15.572 a Massa (12 in più), 30.228 a Lucca (28 in più), 34.952 a Pisa (29 in più), 22.132 a Livorno (44 in più),

- 26.687 ad Arezzo (28 in più), 17.843 a Siena (47 in più), 12.227 a Grosseto (38 in più).

VACCINAZIONI

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.171.093 vaccinazioni, 9.884 in più rispetto a ieri. La Toscana è la seconda regione in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute (il 96% delle 6.428.855 consegnate), con un tasso di 168.226 vaccinazioni ogni 100mila abitanti (media italiana: 158.184 per 100mila).