In Italia 22mila nuovi casi di Covid e 130 vittime

Tornano ad aumentare i decessi per Covid. Nuovi contagiati in diminuzione a fronte di un numero più basso di tamponi processati

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 22.083 i nuovi casi di infezione da Covid, circa 13mila in meno rispetto a ieri ma i lavoratori delle Asl hanno analizzato un numero più basso di tamponi, 188mila, quasi 108mila in meno.

Il tasso di positività sul totale dei test è risalito all'11,7% dal 10,5% di ieri. Aumentano anche a livello nazionale, come in Toscana, i ricoveri in ospedale: oggi sono 610 i pazienti in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.989, ovvero 161 in più rispetto a ieri.

Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni.

Tabella Ministero della salute