Attualità mercoledì 23 febbraio 2022 ore 12:30

Il vaccino Novavax è solo per il ciclo primario

Il nuovo vaccino di tipo tradizionale contro il Covid-19 non sarà utilizzato per dosi di rinforzo. Ecco come funzionano somministrazione e dosaggi

ROMA — Realizzato attraverso metodologie più tradizionali rispetto a quelli già utilizzati contro il Covid-19, il vaccino Nuvaxovid di Novavax sarà somministrato esclusivamente a persone con età superiore ai 18 anni e per cicli primari, ovvero non per dosi di rinforzo a chi già è stato vaccinato con altri sieri. A stabilirlo è una circolare del Ministero della salute, che recepisce le indicazioni di Ema e Aifa. Per chi si vaccinerà con Novavax sono previste due somministrazioni da 0,5 millilitri ciascuna. Nuvaxovid viene commercializzato in flaconi da 10 dosi (50 millilitri) già pronte all'uso, non necessitando di diluizioni. Il flacone deve essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 e 8°C e può essere utilizzato entro 9 mesi. Se a temperatura ambiente, fino a 25°C, il flaconcino deve essere utilizzato entro 12 ore, che diventano 6 una volta aperto.