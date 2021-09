In Italia altri 4.720 nuovi positivi e 71 vittime

Aumentano i casi di Covid a fronte di un incremento di tamponi, in 24 ore ne sono stati analizzati 318mila. In crescita anche le vittime

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 4.720 nuovi positivi al Covid, 1.400 in più rispetto a ieri ma sono notevolmente aumentati i tamponi processati, 318mila contro 134mila e il tasso di positività sul totale dei test scende quindi all'1,5% dal 2,5 di ieri.

Purtroppo aumentano anche le vittime del virus, oggi sono 71, 19 in più di ieri, per un totale di 129.638 deceduti dall'inizio della pandemia.

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva sul territorio nazionale, 7 in meno rispetto a ieri anche se i nuovi ingressi sono stati 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307, 5 in più.

La Sicilia resta la regione col maggior numero di nuovi casi di infezione, 875 a fronte di 24mila tamponi. Qui sotto i dati di tutti le regioni.

