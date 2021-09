In Italia 3.361 positivi e 52 vittime del Covid

Diminuiscono i nuovi positivi a fronte di 125mila tamponi diagnosticati in meno rispetto a ieri. In calo anche oggi gli attualmente positivi

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid 52 persone (ieri 49). Il totale delle vittime della pandemia è 129.515.

I nuovi contagiati dal coronavirus sono 3.361 (ieri 5.315). Il totale dei positivi, da Febbraio 2020, è 4.571.440.



I 3.361 casi odierni sono emersi dall'analisi di 134.393 tamponi (ieri 259.756). Il tasso di positività è 2,5%, in aumento rispetto al 2% di ieri.

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 4.302, cioè 86 più di ieri. Nelle terapie intensive sono 570, cioè 2 in meno di ieri, in quest'ultimo reparto gli ingressi da ieri sono stati 32.

Le persone guarite o dimesse sono 4.309.200, 3.977 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi risultano essere in tutto 136.020, 682 in meno rispetto a ieri.

