Covid, la Toscana resiste, 313 nuovi casi, 4 morti

Stazionaria la situazione negli ospedali dove i ricoveri in terapia intensiva sono scesi di nuovo al di sotto della soglia del 10% del totale

FIRENZE — Mentre in alcune regioni italiane il contagio cresce, la Toscana sta continuando a reggere l'impatto della variante delta. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 313 nuovi casi di infezione a fronte però di un numero basso di tamponi, circa 7.000, come avviene dopo un giorno festivo. L'età media dei contagiati è bassa, 37 anni: il 27% ha meno di 20 anni, il 31% tra 20 e 39 anni, il 26% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più. Il tasso di positività sulle prime diagnosi oggi è salito all'11,9%.

Oggi ci sono purtroppo altri 4 decessi, 3 uomini e una donna con un'età media di 78 anni residenti rispettivamente 2 a Pistoia, 1 a Livorno e 1 ad Arezzo. Il numero complessivo di vittime del Covid in Toscana è 7.035.

I guariti sono invece 473 e portano il totale a 256.481: rappresentano il 93,5% dei casi totali.

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi sono oggi 10.788, in calo dell'1,5% rispetto a ieri. Di questi 452 sono ricoverati in ospedale (2 in più rispetto a ieri), 56 in terapia intensiva (2 in meno). Il tasso di occupazione dei posti di rianimazione, salito la scorsa settimana oltre la soglia del 10%, è ridisceso al 9,82.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 75.855 i casi complessivi ad oggi a Firenze (60 in più rispetto a ieri), 25.154 a Prato (31 in più), 25.758 a Pistoia (27 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 14.513 a Massa (23 in più), 28.218 a Lucca (19 in più), 32.535 a Pisa (36 in più), 20.412 a Livorno (31 in più),

Asl Toscana Sud Est - 25.161 ad Arezzo (16 in più), 15.470 a Siena (44 in più), 10.673 a Grosseto (26 in più).

VACCINAZIONI

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 4.953.430 vaccinazioni, di cui 15.309 nelle ultime 24 ore (+0,3%). La Toscana è la quarta regione in Italia per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, con un tasso di 135.032 vaccinazioni effettuate ogni 100mila abitanti, superiore alla media italiana di 133.584 per 100mila.